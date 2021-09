Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Per imparare bisogna divertirsi.

È quello che è avvenuto sabato pomeriggio 25 settembre in piazza della Libertà a Settimo in occasione della Sharper-Notte Europea dei Ricercatori in cui diverse associazioni di scienziati o amanti della scienza hanno intrattenuto con giochi, esperimenti e dimostrazioni scientifiche bambini e genitori.