SETTIMO TORINESE. Sedersi per potersi rialzare. E’ un messaggio di speranza e di buon auspicio che è stato promosso sabato mattina 23 ottobre durante l’inaugurazione della panchina colorata di rosa dalla sezione settimese della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in piazza della Libertà a Settimo, in occasione della campagna “Nastro Rosa”.

