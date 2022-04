SETTIMO TORINESE. Sabato 2 aprile gli Arcieri Varian hanno aperto la stagione outdoor ospitando nel campo di tiro di via De Francisco la fase regionale invernale del Trofeo Pinocchio, “Memorial Odilia Coccato”. In questa prestigiosa gara si è tornati pressoché alla normalità, visto che le restrizioni anti Covid-19 dall’1 aprile sono state ammorbidite. Qualche scroscio di pioggia e temperature rigide hanno accompagnato gli oltre 60 giovani arcieri in gara, provenienti da tutto il Piemonte e così suddivisi: i ragazzi del biennio 2009-2010 hanno tirato alla distanza di 20 metri, quelli del triennio [...]



