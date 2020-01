SETTIMO TORINESE. La nuova Elena

Dall’inizio dell’anno, sulle belle pagine torinesi, il Corriere della Sera ha avviato un dibattito sul futuro di Torino, anche in vista delle elezioni comunali del 2021. Un paio di intervistati (di tutto rispetto) hanno indicato la sindaca settimese come modello/esempio di candidata: una donna giovane, con «coraggio e determinazione», «portatrice di energie», a dimostrazione di «come le persone cambino le cose».

«Una nuova Elena», insomma. Beh, non nascondo d’aver sentito un frizzo d’orgoglio, vedendo indicata proprio la nostra sindaca. Un peccato veniale tutto sommato: chi non ha avuto un momento di vertigine, di speranza, davanti a Debora Serracchiani, allora giovane promessa che, nel 2009, ottenne all’assemblea nazionale del Pd ben 13 minuti di applausi per il suo intervento, poi diventata presidente del Friuli? Beh, ci siamo dovuti ricredere, adesso che si è perfettamente inserita nella nomenclatura di partito, visto che è una dei vicesegretari di Zingaretti.

Per tornare a noi: se cercate nella «rete» notizie circa le «promesse» settimesi, il prestigioso Sole 24ore ha inanellato diverse interviste all’allora non più giovanissimo sindaco di Settimo, divenuto noto per la prodigiosa intraprendenza in campo economico, tale da riuscire, per un momento, a prefigurare una via comunale al capitalismo. Tutti poi sappiamo com’è andata a finire: una montagna di debiti e il concordato preventivo, altro che quotazione in Borsa e banca locale.

Nel dibattito di CorSera, è apparso più realistico lo storico Alessandro Barbero per il quale, nel vuoto lasciato dai partiti capaci di rappresentare gli interessi delle classi sociali, oggi «nessuno crea una vera alternativa: tutti sono in adorazione di imprese, Pil e sviluppo». Perciò non si tratta di cercare un «candidato civico per Torino», ma del fatto che i comuni «possono fare ben poco ormai». Per Barbero, con la democrazia spettacolarizzata, tutto gira intorno alle alleanze, «per poi scoprire che, una volta eletti, i sindaci possono fare solo interventi di piccolo cabotaggio».

Interpellata, la sindaca di Settimo offre uno spunto al dibattito: «il leader è chi lancia l’idea, e poi batte ogni angolo della città per sentire cosa ne pensano i cittadini. È questo il mio consiglio per Torino». E poi un altro messaggio a uso interno: «allora, più che chiedere le primarie, si lancino le idee».

Questo va bene quando si deve vincere, ma poi, quando si tratta di governare le idee devono diventare fatti, è lì che viene il bello e – se ha ragione Alessandro Barbero – non resta che il piccolo cabotaggio per tirare a campare. Che dire, allora, dei richiami alla maleducazione dei cittadini, per giustificare la trascuratezza e la sporcizia in cui versa la città, mentre ci sono interi quartieri che non vengono spazzati dall’autunno? Piccolo cabotaggio appunto, non massimi sistemi.

Il sindaco precedente aveva promesso – dopo l’ubriacatura del megaprogetti del suo predecessore – attenzione alle piccole cose, fallendo in gran parte l’obiettivo e venendo punito elettoralmente per questo. Chi ben comincia è già a metà dell’opera. Bisogna ricordarlo.

