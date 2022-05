Un’oasi verde in pieno centro città è sempre il sogno di tutte le amministrazioni. Non è mai semplice realizzarlo, trovare lo spazio adeguato, pensare di trovare lo spazio, i finanziamenti necessari per poterlo fare. A Settimo tra pochi giorni tutto ciò sarà possibile. Nasce finalmente il parco Nilde Iotti in via della Repubblica 12. L’inaugurazione della grande area verde si terrà sabato prossimo 14 maggio alle 17. All’interno vi sarà una zona dedicata a Walter Guerra, il noto calciatore settimese.

