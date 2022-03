SETTIMO TORINESE. La generosità dei settimesi si conferma anche di fronte all’emergenza umanitaria della guerra in Ucraina. Giovedì pomeriggio, decine di automobili hanno fatto la coda per portare al punto di raccolta della Caritas alimenti a lunga scadenza da inviare nelle zone al confine con l’Ucraina, in Romania o in Polonia. Al termine della raccolta messa in atto dai volontari della Protezione Civile, degli Alpini e dell’associazione nazionale Carabinieri, il risultato è stato sorprendente: ben 4500 kg di materiale messo insieme in poche ore, per un totale di 12 bancali da [...]



