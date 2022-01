SETTIMO TORINESE. L’associazione LILT di Settimo, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, continua le visite di accertamento dando ai settimesi, nel mese di gennaio, la possibilità di accedere a dei controlli specialistici: Martedì 11 gennaio, dalle ore 15.30, visita con la dott.ssa Lorena Burzi, dermatologa, per un controllo dei nei. Mercoledì 19 gennaio, dalle ore 13,30, visita con la dott.ssa Donatella Tubino, biologa-nutrizionista, per dei consigli nutrizionali.

Le visite si terranno presso L’ASL di via Leinì 70, 1° piano, stanza 39.