“Ci stiamo impegnando per fare capire ai cittadini che è importante andare a votare il 12 giugno per migliorare il sistema della giustizia in Italia. Vorrei sottolineare che non si tratta di un tema politico, ma di un argomento trasversale, quindi è importante che i cittadini, indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza, partecipino e vengano coinvolti nelle iniziative che proponiamo su questa tematica, perché i benefici di un risultato positivo sul referendum andranno a vantaggio di tutti”. Lo dice Manolo Maugeri, consigliere comunale e promotore del Comitato per il “si”, promosso da Lega a [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.