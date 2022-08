Il consigliere comunale Manolo Maugeri, segretario cittadino della Lega a Settimo, ha accolto la deputata Elena Maccanti, per avviare la campagna elettorale. Maccanti, candidata al collegio uninominale di Collegno, in cui rientra anche Settimo, e Flavio Gastaldi, coordinatore Lega Giovani Piemonte, hanno incontrato i cittadini al mercato di via Castiglione, durante la giornata di sabato 27 agosto.

“Il denominatore comune alle diverse criticità emerse dai settimesi è la parola sicurezza, una parola molto utilizzata da loro, proprio perché mancano azioni da parte dell’amministratore che abbiamo l’obiettivo di rendere più sicuro il nostro territorio. – dice [...]