SETTIMO TORINESE. Prima la pandemia, ora la guerra in Ucraina, hanno frenato un progetto musicale di Henoel Grech. Il compositore settimese aveva in programma la pubblicazione di un concept celebrativo intitolato “2022 Next Space”, da presentare in occasione della partenza della missione Exomars. Una raccolta di brani in cui si sarebbe sentita la voce narrante di Enrico Ruggeri e la partecipazione di Matt Malley, bassista dei Counting Crows, gruppo candidato agli Oscar come miglior canzone originale per il film di animazione Shrek 2.

Il master di “2022 Next Space” contiene brani [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.