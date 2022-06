La Torcia degli Special Olympics è passata da Settimo per la sua 43° tappa verso Torino.

Venerdì 3 giugno, alle ore 17,30, la torcia per gli Special Olympics è arrivata a Settimo, stazionando in piazza della Libertà, per poi proseguire verso Torino, dove si svolgeranno i Giochi Nazionale Estivi Special Olympics dal 5 al 9 giugno. A presentare l’evento c’era Sandro Venturini, giornalista de “La Voce” di Settimo.