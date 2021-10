Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. La festa dei nonni: un giorno per tutto l’anno.

Sabato 2 ottobre dalle 10 alle 12, per festeggiare la Festa Nazionale dei Nonni, davanti alla biblioteca Archimede di Settimo, ci saranno alcune letture per i bambini a cura della Biblioteca Archimede con il progetto Nati per leggere e insieme ai volontari dell’Associazione Anla (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani Piemonte e Valle d’Aosta).

E’ un momento di festa che viene riproposto con entusiasmo dopo i periodi di chiusura dovuti all’emergenza sanitaria

Inoltre, il laboratorio di serigrafia del Progetto Ponte ha lavorato alla realizzazione di un pannello dedicato a tutti i nonni “Grazie nonni perchè…” che è stato esposto da venerdì 24 settembre davanti alla Biblioteca Archimede.

Tutti i bambini sono infatti invitati a lasciare il loro personale ringraziamento per i nonni sui post-it colorati messi a disposizione che verranno successivamente letti sabato 2 ottobre nella mattinata.

Il Progetto Ponte, servizio dell’Unione Net, è gestito della Cooperativa Sociale Il Margine.

