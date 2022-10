Affidabili, concreti e sempre presenti. Sono gli Alpini del gruppo settimese di via Palestro, impegnati nello scorso week-end a festeggiare i loro 92 anni. Nonostante la pioggia di domenica 9 ottobre, i soci con il loro capogruppo Mario Iannone hanno condotto in porto una serie di iniziative per celebrare questo grande traguardo. Sabato pomeriggio, in sala consiliare, il generale di Corpo d’Armata, Giorgio Battisti, ha raccontato “Le diplomazie a mano armata” offrendo alla platea delle chiavi di lettura interessanti anche sulle vicende di attualità, come il conflitto tra Russia e Ucraina [...]



