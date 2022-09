È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Dino Fretti, volto conosciutissimo in città, per il suo legame con la Fanfara cittadina dei Bersaglieri. Nasce a Castellucchio, in provincia di Mantova, il 17 febbraio 1931. Terzo di cinque figli, venne, in giovane età, avviato presso il Collegio a Badia Polesine per motivi familiari.

Gli avvenimenti della seconda guerra mondiale, portarono la famiglia ad emigrare a Bolzano. A 14 anni venne assunto presso le officine Lancia di Bolzano, dapprima come fattorino poi come operaio tornitore. Durante la visita di leva, [...]



