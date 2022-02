Come ogni anno, il comitato della Croce Rossa di Settimo ha ricordato i propri volontari defunti, con la Santa Messa presso la chiesa Santa Maria celebrata da Don Stefano. In occasione di codesta ricorrenza, una rappresentanza del comitato CRI, si e’ recata in chiesa in divisa e con il labaro di rappresentanza per rendere omaggio a tutti i suoi volontari defunti. È stato un momento caratterizzato da una profonda ed intensa commozione in segno di ringraziamento per l’opera prestata per l’Associazione, nonché una vicinanza ai rispettivi familiari, quali “Volontari in ombra”, [...]



