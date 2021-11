Venerdì sera la corrente democristiana del Partito Democratico torinese si è riunita in via Cascina Nuova 1, nella sala riunioni del circolo Borgonuovo. Una settantina di persone di diversa provenienza riunitesi per elaborare i prossimi passi in vista degli appuntamenti elettorali: elezioni politiche del 2023 e Regionali del 2024. Al tavolo c’erano Davide Gariglio, ex segretario del Pd piemontese e oggi parlamentare e guida dei democristiani torinesi. Insieme a lui il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, la neo assessore a Torino, Gianna Pentenero, e l’assessore settimese, Luca Rivoira. Tra il pubblico, poi, molte [...]





