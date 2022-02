SETTIMO TORINESE. Mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21 la biblioteca Archimede ha ospitato la prima presentazione de “La compagna Natalia”, romanzo postumo di Antonia Spaliviero (editore Sellerio). L’autrice, scomparsa nel 2015, aveva scritto questo libro lasciando appunti successivamente ricostruiti da suo marito, il regista Gabriele Vacis, e dalla figlia Giulietta.

«Questo romanzo è e resterà unico. Perché è scritto con passione, profondità, ironia, rigore, dolcezza, – ha scritto Lella Costa – e con uno sguardo sobrio e intenso, poetico e politico sul mondo». A presentare il libro c’era proprio Gabriele Vacis, regista teatrale, drammaturgo, docente, scenaggiatore e marito dell’autrice. Modera Roberto Pavanello, giornalista.

Il libro è un romanzo ambientato a fine degli anni Sessanta, nella periferia torinese: una ragazzina, terminate le scuole medie, viene iscritta dai genitori a una scuola sperimentale per segretarie d’azienda, ospitata in un più grande istituto per periti tecnici, esclusivamente maschile e maschilista. Insomma si condividono i tanti episodi singolari che scandiscono le giornate di un gruppo di ragazze alle prese con le svolte cruciali della propria vita.

