Il Consiglio Comunale di Settimo perde una delle sue colonne portanti: martedì mattina si è spento Bruno Olivieri, 76 anni, consigliere comunale di Più Europa/Azione. Nato a in provincia di Massa Carrara nel 1946 ma residente a Settimo da una vita, dal 1953. Qui, per 36 anni, prima della pensione, lavorò alla Antibioticos (ex Farmitalia). Fu consigliere comunale tra il 2004 e il 2014, sotto la bandiera dei socialisti, a sostegno dell’allora sindaco Aldo Corgiat. Dopo 5 anni di pausa, poi, nel 2019 decise di scendere di nuovo in campo per sostenere la Sindaca Elena Piastra e con le sue 77 preferenze risultò il più votato per la lista di Più Europa e si guadagnò lo scranno nel parlamentino settimese.

Tra i primi a salutarlo con affetto c’è la Pro Eureka, squadra dove a lungo fu dirigente.

“A volte la definizione di un ruolo – scrive la società su Instagram – non basta a descrivere l’importanza di una persona. Sei stato il nostro Vicepresidente, ma quello che ci hai dedicato, il tuo tempo, le tue energie, la tua dedizione, la tua passione, non si possono misurare né racchiudere in una parola sola. Sei stato presenza costante, sempre, fino all’ultimo. Non ti dimenticheremo. Buon viaggio Vicepresidente, buon viaggio Bruno”.

