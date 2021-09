Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dal 28 al 30 settembre il complesso del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma aprirà le porte al Festival delle Città, il luogo in cui i Sindaci si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell’Italia, organizzato da ALI Autonomie Locali Italiane. Ci sarà anche la prima cittadina Elena Piastra che mercoledì, alle 12, parteciperà ad un incontro con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Settimo è stata chiamata in quanto città modello per quanto riguarda l’accoglienza degli immigrati. “Il conforto – spiega la Sindaca Piastra – nasce a partire dal fatto che Settimo, sul tema dell’accoglienza, fa un lavoro importante, siamo sicuramente un riferimento nazionale sia rispetto al centro della Croce Rossa ma anche per quanto riguarda il Sai (Il Sistema Accoglienza Integrazione) e l’accoglienza in città. Qui da noi sono passate molte persone negli anni ma non ci sono stati mai problemi particolari. Questo dà l’idea di quanto la nostra città sia cresciuta intorno all’esistenza del centro e all’esistenza di alcuni progetti di accoglienza che hanno plasmato la nostra città. Siamo sicuramente un modello nazionale importante”.

ECOMUSEO FREIDANO

Domenica 3 ottobre, la mostra personale del fotografo Mario Sabatino

Domenica 3 ottobre alle 16.30 inaugura la personale fotografica di Mario Sabatino, che attraverso la magia dei suoi scatti ci porta alla scoperta dei paesaggi estivi della Versilia. La mostra sarà aperta fino al 31 ottobre 2021 ed è un’anteprima del “Colline Cultura Photo Festival” – progetto dell’associazione culturale Arketipo.

Commenti