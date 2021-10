Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Alfonsina D’Onofrio, segretaria della Camera del Lavoro di Settimo, è riuscita nell’intento di trasformare lo sdegno per la volgare azione di imbrattare con le svastiche i muri della sede di via Matteotti in un inaspettato sit-in sindacale per parlare di Costituzione, diritti e libertà.

Tra i tanti attestati di solidarietà è giunto anche quello di Maria Grazia Sestero, presidente provinciale dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, al quale si è unita, con un proprio comunicato, [...]