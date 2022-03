SETTIMO TORINESE. Attilio Conte, presidente della Famija Setimeisa, figura tra i volontari che partecipano alla raccolta delle eccedenze alimentari nei supermercati cittadini. “Siamo venuti a ritirare la verdura qui al Lidl di corso Piemonte – racconta Attilio Conte – per portare alla Caritas in via Einaudi alla chiesa della Consolata. Ci saranno poi altre volontarie che selezioneranno ciò che è da portare alle famiglie. Oggi però è la giornata in cui il cibo viene portato ai cuochi che preparano i pasti per le famiglie. Naturalmente siamo tutti volontari, il trasporto è a [...]



