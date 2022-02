SETTIMO TORINESE. Questa mattina una donna è stata investita in via Moglia, all’angolo con via Colle dell’Assietta, mentre stava attraversando la strada. All’arrivo dei soccorsi era cosciente. Stabilizzata è stata portata in ospedale per accertamenti.

La Polizia Municipale sta compiendo i rilievi.

