Lavori in corso nelle scuole. La sindaca Elena Piastra ha effettuato un sopralluogo nelle strutture settimesi prima di scrivere il report sul suo profilo social. “Come sempre l’estate è il periodo migliore per i lavori nelle nostre scuole. – scrive la sindaca Piastra – In questi giorni, insieme al vicesindaco Giancarlo Brino siamo stati nei cantieri di Andersen, Calvino e Salgari.

Sono molte le scuole in cui si sta intervenendo, per un investimento che supera, solo in questi mesi estivi, i 350.000 euro.