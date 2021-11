SETTIMO TORINESE. Per “Parole in tazza grande”, arrivano due big del mondo del teatro e del cinema. Mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 18.30, Lella Costa e Gabriele Vacis presentano il libro “Intelletto d’amore” – I solferini editore. Parteciperanno all’incontro gli studenti dell’Istituto Statale Superiore “8 marzo” di Settimo Torinese e il gruppo di lettura Archileggiamo della Biblioteca Archimede.

Lella Costa è attrice, doppiatrice, ha al suo attivo trasmissioni radiofoniche e televisive particolarmente innovative, autrice di monologhi da lei portati con successo in teatro. Gabriele Vacis è un regista teatrale, drammaturgo, docente, documentarista e sceneggiatore italiano. Dal 2018 al 2021 è stato direttore della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino.

Con ironia e acume, Lella Costa e Gabriele Vacis chiamano le donne di Dante Alighieri, quelle della sua vita e quelle citate nella Divina Commedia, a raccontare la loro vicenda, ponendole al centro della scena e arricchendone la «testimonianza» di riferimenti e digressioni, di incursioni in altri testi, da Euripide a Shakespeare, e di balzi repentini nell’attualità degli smartphone, dei tormentoni dell’estate e dei batticuore per i divi. Ingresso su prenotazione “on line” sul sito della Biblioteca. Diretta in streaming sui canali social o su www.7web.tv.

