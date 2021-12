SETTIMO TORINESE. Un’infermiera del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Chivasso è imputata in tribunale a Ivrea per lesioni colpose. Giada De Palma, 31 anni, (avvocato Giovanni Anania) avrebbe eseguito un clistere in modo non corretto – scrivono i pm – “per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza delle buone pratiche clinico assistenziali” avrebbe effettuato una manovra errata di inserimento della sonda nel retto della paziente oltre a non aver valutato la situazione post operatoria.

E per colpa di questa operazione una donna di 85 anni di Settimo Torinese ha riportato [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.