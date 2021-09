Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. La Biblioteca Civica Multimediale Archimede e la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana, in collaborazione con la Fondazione Paideia, organizzano 7 incontri formativi per acquisire competenze sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, un’area della pratica clinica che mira a compensare la disabilità momentanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi. .

Gli incontri di formazione si svolgeranno con cadenza mensile – il primo lunedì del mese dalle 17.00 alle 19.00 – presso la Biblioteca Archimede, p.zza Campidoglio 50, Settimo Torinese. Gli incontri di carattere laboratoriale, condotti da esperti sulla CAA, saranno riservati ad un gruppo ristretto di partecipanti, così da rendere l’esperienza più interattiva.

Si parte il 4 ottobre alle 17.00 con l’incontro “Presentazione dei diversi codici simbolici, indicazioni per l’uso dei comunicatori vocali e supporti digitali”.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. Per partecipare è necessario aver frequentato un corso di primo livello sulla CAA e possedere competenze di base sull’applicativo Symwriter o altri sistemi simbolici (per es. Araword). Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line per ogni singolo incontro sul sito www.bibliotecarchimede.it.

La partecipazione agli incontri prevede il pagamento di una quota di 20,00 euro, pagabile anche con la Carta del Docente.

Per maggiori informazioni e per consultare il calendario degli incontri è possibile consultare il sito www.bibliotecarchimede.it, telefonare al 0118028722/724 o scrivere a info@bibliotecarchimede.it

