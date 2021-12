A Settimo Torinese una palazzina di via San Rocco, angolo corso Agnelli, è stata in serata a causa di un incendio scoppiato in una cantina. Sul posto vigili del fuoco, tecnici comunali e carabinieri. Fortunatamente non ci sono feriti né intossicati ma un alloggio è stato dichiarato inagibile. Le famiglie sono state evacuate in attesa dei rilievi dei vigili del fuoco. Pochi minuti fa sono potute rientrare in casa.

