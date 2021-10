SETTIMO TORINESE. Incendio dopo un incidente stradale, intervengono i vigili del fuoco

SETTIMO TORINESE. Intervento per la squadra 61 “Stura ” questa mattina a Settimo torinese. Intorno alle 8,30 in via Fosse Ardeatine due auto, in seguito ad uno scontro, si sono incendiate.

Le fiamme sono state spente con tempestività dai vigili del fuoco, non risultano feriti. Secondo le fonti, uno dei due veicoli era alimentato a GPL.

