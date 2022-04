SETTIMO TORINESE. A Settimo è stato inaugurato l’Emporio Solidale nell’Ecomuseo del Freidano. Un luogo dove le persone in difficoltà possono fare la spesa con una tessera punti personalizzata. Il progetto è promosso dal Comune di Settimo e dall’Unione del Comuni dell’area Nord-Est di Torino, con la collaborazione di Fondazione Comunità Solidale, Casa dei Popoli, Croce Rossa, cooperativa Il Margine. Ad ogni nucleo familiare o singolo beneficiario viene consegnata una tessera punti con la quale può scegliere alimenti e beni di prima necessità, selezionando tra i prodotti disponibili.

La possibilità di “fare la spesa” in autonomia rappresenta l’evoluzione dei tradizionali aiuti. “È un progetto in cui l’Unione Net crede molto – commenta il presidente Renato Pittalis, sindaco di Leinì – offrire alle persone una possibilità di impegno è più che donare del cibo, è donare speranza e riscatto». I beneficiari, infatti, vengono coinvolti in un progetto per il raggiungimento di una maggior autonomia, che comprende percorsi formativi e sostegno nell’attivazione lavorativa. “L’Emporio Solidale dovrà diventare un luogo di comunità – dice la sindaca di Settimo, Elena Piastra – uno strumento di integrazione sociale: un punto di riferimento per le persone dove si potrà fare rete, promuovere attività di crescita e formazione in un luogo di cultura e di servizi come l’Ecomuseo”.

