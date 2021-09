Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Il Comune di Settimo Torinese ha inaugurato la scuola Adriano Olivetti, nuova sede del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia). Si tratta dell’edificio dell’ex scuola per l’infanzia Para, rinnovato e adeguato al nuovo uso.

“Con questo intervento andiamo a migliorare un servizio scolastico importantissimo per la città – dice l’assessore all’istruzione Alessandra Girard – trovando una sistemazione definitiva al Cpia, come richiesto da tempo dalla Città Metropolitana”. Per i lavori il Comune [...]