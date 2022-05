SETTIMO TORINESE. Lei ha conseguito due lauree e un master in campo sociologico, lavora a Lugano da quattro anni nello staff manageriale di una società internazionale leader nella consulenza per le risorse umane. E nei giorni di ferie, fa un viaggio fino al confine con l’Ucraina per portare aiuti alle popolazioni in fuga dalla guerra, con l’obiettivo di riportare a Roma, al sicuro, tre donne, di cui una incinta, e una bambina. E’ la storia di Federica Bianchini, 32 anni, con un passato sportivo nella Pallavolo Settimo e [...]



