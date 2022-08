Per chissà quanto tempo nessuno si è mai chiesto dove fosse Rita Cambusano, 79 anni. Fino a quando, mercoledì sera, una telefonata è arrivata al 112. E così intorno alle 21,30 i carabinieri di Settimo si sono recati in via Gorizia 3. La donna era morta: il corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione. Probabilmente la morte avvenuta per “cause naturali” risale a cinque o sei giorni prima come confermato dal medico legale Claudio Bertinetto. Successivi accertamenti hanno permesso di accertare come la donna fosse affetta da diverse patologie. Solo nella tarda serata, ultimati i rilievi, la Procura di Ivrea ha autorizzato il trasferimento della salma nella camera mortuaria dell’ospedale di Chivasso.

