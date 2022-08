Francesco Maglione era un volontario della parrocchia Santa Maria, di via don Gnocchi nel cuore del quartiere Borgo Nuovo. Aveva 70 anni. Era molto impegnato nel campo della distribuzione automatica di bevande prima di andare in pensione, era andate in pensione ed era molto conosciuto per la sua attività di volontariato: in vista delle festività natalizie, era colui che allestiva il presepe della chiesa, un’opera che riscuoteva parecchi consensi da parte dei partecipanti alle messe. “Partecipava con entusiasmo alla vita parrocchiale – dice Giuseppe Gari, un altro volontario della Santa Maria – [...]



