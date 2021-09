Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Avevano rapinato e ferito con un coccio di bottiglia un tassista e prima ancora avevano rubato un borsello e due carte di credito all’autista di un bus. Ora sono stati condannati in tribunale a Ivrea. Oltre sei anni di carcere è la somma delle pene il giudice di Ivrea Ombretta Vanini ha inflitto a due rapinatori che, in concorso tra loro, la notte tra venerdì 22 e sabato 23 gennaio avevano ferito un tassista, un 56 enne di Venaria, che li aveva condotti a Settimo: uno dei due lo aveva ferito al collo con un coccio di vetro.

Per Ali Louane, 19 anni, marocchino residente a Novara la pena è di 3 anni e 10 mesi di reclusione più il pagamento di mille e 200 euro di multa. Per il complice Iurie Cornescu, 23 anni, moldavo di Settimo Torinese, la condanne è di 2 anni, 8 mesi e 20 giorni oltre al pagamento di mille euro. Difesi dagli avvocati Mattia Fiò di Ivrea e Alessio Soldano di Ivrea, Louane e Cornescu hanno scelto di essere giudicati con la formula del rito abbreviato. Per Cornescu la giudice ha applicato la misura dei domiciliari accogliendo l’istanza del legale Soldano di sostituzione della misura cautelare. Il tassista e l’autista del bus non si sono costituiti parte civile. Louane e Cornescu, quella notte, erano poi stati arrestati dai carabinieri di Settimo. Iurie Cornescu era stato riconosciuto per via delle mani tatuate descritte dal tassista e anche perché era partita dal suo cellulare la chiamata con la quale aveva prenotato il taxi che li aveva portati da Cafasse a Settimo. Quella notte a chiedere aiuto al 112 era stato proprio il tassista: “Sono stato rapinato da due giovani che ho trasportato. Sono ferito, mi sanguina il collo”.

Commenti