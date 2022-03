L’ex assessore alla Cultura di Settimo, Barbara Ventrella, ritornerà a far parte del governo cittadino. Dopo la tragica scomparsa del consigliere Bruno Olivieri, Ventrella siederà in Consiglio comunale e andrà a prendersi il posto che le spetta di diritto. “Ho ricevuto tante telefonate in questi giorni – ha detto – di amici e conoscenti. Entrerò in maggioranza, nei prossimi giorni comunicherò il partito”. Secondo l’ex assessore, le avrebbero anche consigliato di non accettare la nomina ma nella prossima seduta del Consiglio comunale, fissata per il 23 marzo prossimo, le sarà assegnata e convalidata la [...]





