Giovedì 23 giugno si chiuderà l’anno di servizio civile dei volontari. L’assessore alle politiche giovanili Chiara Gaiola e il presidente di Fondazione ECM Silvano Rissio li hanno incontrati per un saluto, per ringraziarli e consegnare loro un ricordo della loro esperienza.

“Il servizio civile è un arricchimento per chi lo sceglie ma anche per il Comune – ha detto l’assessore Gaiola – Le vostre idee e la vostra dinamicità per noi sono una risorsa. Senza contare che come pubblica amministrazione cerchiamo di aprirci alla cittadinanza e per farlo è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.