SETTIMO TORINESE. Anna Olimpia Loffredo, in Becuti, è stata una delle prime commercianti del Villaggio Fiat. E’ mancata all’ospedale “G. Bosco” di Torino, in seguito alle complicazioni causate da un malore improvviso, nella giornata di domenica 27 febbraio. Aveva 86 anni.

Anna è stata per tutti la merciaia, la persona di fiducia a cui tante mamme hanno chiesto consiglio sulla stoffa da utilizzare, il filo giusto con cui rammendare le calze dei propri bambini o per acquistare maglieria intima. Erano davvero altri tempi, quello dei negozi sotto casa per sentirsi meno [...]



