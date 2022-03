SETTIMO TORINESE.Sognare appesi a un filo al Teatro Garybaldi di Settimo. Domenica 13 marzo alle 16.00 il Teatro Civico Garybaldi (via Partigiani 4) ospiterà un nuovo appuntamento con “Appeso a un filo”, spettacolo per famiglie vincitore nel 2021 della rete nazionale del teatro emergente “InBox Verde”, nell’ambito della stagione 2022 “Umano, troppo umano?” organizzata da Santibriganti Teatro. “Appeso a un filo” è uno spettacolo della Compagnia Di Filippo Marionette, pieno di semplicità e poesia, in grado di coinvolgere, commuovere e divertire. La compagnia costruisce le proprie marionette in un piccolo laboratorio in Italia e si è esibita in festival, teatri, scuole ed eventi in venticinque paesi in giro per il mondo, ricevendo premi per lo spettacolo “Appeso ad un Filo” non solo in Italia ma anche in Germania, Russia e Portogallo. Adatto a tutte le età, le marionette di Remo Di Filippo e Rhoda Lopez riescono a incantare i bambini e fare sognare gli adulti. È possibile pre-acquistare i biglietti tramite il sito www.ticket.it, prenotarli chiamando lo 011 645740 (il lunedì dalle 10.30 alle 16.30 e dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00) o acquistarli direttamente a teatro il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.

