Apprendo dalle righe del vostro giornale del passaggio (di Antonio Mencobello ndr) alla Lista Civica “Insieme per Settimo”

Complimenti!! E’ un vero recordman: ha cambiato 3 casacche in 3 anni. Evidentemente ha molto chiaro il concetto di cosa vuol dire mettersi al servizio per amministrare una città, ossia essere a contatto con i cittadini, ascoltare le loro richieste, le loro lagnanze e tradurle in istanze od emendamenti al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio in genere. Ma, come lui stesso dichiara, impegnato nell’attività forense, non ha tempo da perdere a leggere e studiare le delibere e necessita di un gruppo “strutturato” che faccia per lui il lavoro sporco ed a lui toccherà l’oratoria pubblica.

NO, non è così che funziona, la faccia e l’impegno si mettono quotidianamente tutti insieme. Vorrei ricordare all’esimio Avvocato che se siede su quei banchi è grazie al consenso, ai voti, alle preferenze portate da tutti i candidati di centrodestra, ossia Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, per proporre un’alternativa all’amministrazione precedente, rappresentata dal Sindaco uscente Fabrizio Puppo, se nella Lista Civica ci sono tante persone che conosce da tantissimo tempo ed entrarci “è spontaneo”, sarebbe stato più corretto, visto che nessuno glielo ha imposto, non accettare la candidatura a Sindaco del centro destra, ma cercare, se possibile, di farsi eleggere con le proprie forze, anche economiche, in tale formazione; certo che nella posizione di candidato a Sindaco, la nomina era sicura, ma in tal modo ha tradito il mandato e la fiducia concessagli da migliaia di settimesi. Mi delude altresì, la campagna acquisti messa in atto dalla Lista Civica, accogliendo tra le proprie fila i transfughi di altri partiti di opposizione, mette in notevole difficoltà ogni possibile collaborazione futura.

Molto deluso,

Gianluigi Cernusco

