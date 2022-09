login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Hanno gli occhi che brillano, si guardano intorno emozionati di fronte a così tante persone. Sono gli studenti più meritevoli, quelli che hanno ottenuto il massimo dei voti nelle scuole superiori e medie di Settimo. Martedì 13 settembre, in sala consiliare, hanno ricevuto premi da un massimo di 375 euro per le superiori (300 per i corsi postdiploma) fino a 200 per i ragazzi delle medie: un gesto per incoraggiare a far sempre meglio. A raccogliere tutti questi fondi ci ha pensato come sempre il Rotary Club Settimo, presieduto quest’anno da Tommaso Capello, presidente [...]