Il Rotary di Settimo incontra con un gemellaggio a Cesana il Club francese di Montmelian, e il suo presidente Jean-Marc Battistelli.

“Questo incontro- ha detto Elvio Bertone, presidente del Rotary di Settimo- significa risaldare un legame storico di amicizia e di collaborazione, dimostrando che i confini non separano, ma uniscono. Mettono in relazione e costruiscono ponti in cui ci si può incontrare”.

Un messaggio di speranza che vuole andare anche ai Club Rotary russi e ucraini perché possano cercare di creare pace e amicizia.

“Il nostro sogno -ha concluso Bertone- è che un giorno un Rotary [...]