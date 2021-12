SETTIMO TORINESE. Nuovi soci al Rotary Club di Settimo.

Sono state tre le spillature, l’entrata di nuovi soci, che sono avvenute martedì 30 novembre 2021 nella conviviale rotariana n° 1208 presso il ristorante da Sergio in via Brescia 6, a Settimo: Pino Velardo, Fabio Ardizzone e Roberto Keller.