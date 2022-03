SETTIMO TORINESE. Il Rotary Distretto 2031 entra in azione per sostenere l’accoglienza dei profughi dell’Ucraina e la consegna di farmaci essenziali.

Da domenica 6 marzo è iniziata, presso il cortile interno di via Italia 47 a Settimo, una raccolta di beni di prima necessità per aiutare il popolo ucraino in questo periodo difficile. La raccolta durerà fino a venerdì 11 marzo alle ore [...]



