SETTIMO TORINESE. Il Rotary di Settimo merita per adesso il 9, ma l’ambizione è quella di raggiungere il massimo. Obiettivo: voto 10.

Siamo al giro di boa per il presidente del Club Rotary di Settimo Elvio Bertone, consulente finanziario per un’importante realtà bancaria. Insediatosi a giugno 2021, rimarrà in carica fino a giugno 2022. Un anno, come i due precedenti, carico di preoccupazioni e di ansie per la pandemia, ma anche colmo di soddisfazioni.