UNA MANDIBOLA A BORGO NUOVO

di marco g. dibenedetto

“E questo cos’è?” dice Ivan piegandosi verso il suo cane, “Birba, vieni qui. Lascia stare quella cosa che hai in bocca”.

Con la mano sinistra accarezza il dorso del Bracco, mentre avvicina la destra al muso dell’animale.

“E questo cos’è?” ripete visionando il pezzo di osso che Birba aveva afferrato con i piccoli dentini.

Il cane ritorna ad annusare il cumulo di macerie che gli operai del Comune avevano spostato per iniziare i nuovi lavori della scuola, in via Fantini, che nascerà a breve. Poi si sofferma sul [...]