SETTIMO TORINESE. Un coro tutto al femminile per raccogliere fondi da destinare alle opere di ristrutturazione del duomo di San Pietro in Vincoli. Arriverà il “The Queen’s Choir”, un gruppo vocale di grande talento e vivacità diretto dal maestro Davide Motta Frè. L’appuntamento è fissato per sabato 20 maggio, alle 20,30, presso la parrocchia di San Vincenzo De Paoli di via Milano 59.

L’offerta minima è di 5 euro e sarà devoluta per ripristinare la chiesa centrale storica della città. L’idea era già stata promossa dall’organizzatore Tancredi Pistamiglio nei primi [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.