Piero Lovera ha voluto organizzare un’altra cena da Franco Santolin, al ristorante “Osteria come una volta”, per incontrare tutti coloro che avevano organizzato per lui una festa a sorpresa quest’estate. Così, venerdì 30 settembre, le ex violette si sono ritrovate nuovamente a tavola in compagnia del loro presidente: Lovera ha donato ad ogni artecipacipante una chiavetta con i filmati del centenario del Settimo.

