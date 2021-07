Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Michele Uras è il presidente del consiglio d’Istituto del Comprensivo Settimo II in scadenza di mandato. Ha scritto una lettera per incoraggiare i genitori a partecipare attivamente agli argomenti della scuola.

Carissimi genitori e personale della scuola Secondo circolo Settimo Torinese

come saprete il 31 agosto scade il mandato del consiglio d’istituto. E nel mese di ottobre si terranno le elezioni per la nomina dei Consiglieri che formeranno il nuovo Consiglio di Istituto. Non è mia intenzione annoiarvi in merito, sappiate solo che decidere di candidarsi potrebbe essere una bella occasione di crescita e di confronto su argomenti che fanno parte della quotidianità di chi come noi è un genitore con figli a scuola. Per me è terminata un’intensa e bella esperienza trascorsa con un gruppo di amici che condividono principi e che cercano di viverli anche in ambito scolastico.

Ritengo siano stati 3 anni molto piacevoli, stimolanti e costruttivi che mi hanno consentito di conoscere tante persone che hanno a cuore il mondo educativo scolastico dei ragazzi. Detto questo ci tengo a ringraziare tutti quanti i Consiglieri, docenti e genitori, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata in questi anni. Penso di poter dire che il nostro sia stato un bel gruppo in cui si è lavorato in maniera proficua. Forse avremmo potuto fare di più, ma credo che, sebbene tutto sia migliorabile, quanto abbiamo fatto sia stato di qualità. Un sentito ringraziamento al nostro dirigente dott.ssa Anna Rescigno per la sua totale disponibilità e per la professionalità con cui ricopre un ruolo che diventa ogni giorno sempre più difficile e complicato, alle referenti di plesso: la prof.ssa Rosanna Castelluccio per la scuola secondaria Nicoli, l’insegnante Elisabetta Ghiotti per la scuola primaria Roncalli , l’insegnante Patrizia Stringaro per la scuola materna Nino Costa, l’insegnante Maria Luisa Russo per la scuola materna Emilio Salgari.

Uno speciale ringraziamento a tutto il personale A.T.A. sempre disponibile, al personale della Segreteria e al D.S.G.A. Dott. Davide Garau per la competenza dimostrata nel semplificare le difficili questioni amministrative. Un grazie di cuore ai rappresentanti di classe per il costante impegno nel promuovere iniziative coinvolgenti ed interessanti che consentono di poter dare un generoso contributo alle attività della scuola. Spero di non aver dimenticato nessuno.

Al futuro Presidente, l’augurio di poter vedere realizzato l’obiettivo di una scuola in continua evoluzione, bene prezioso di chi ha a cuore il futuro dei nostri giovani.

Michele Uras

