Da lunedì 21 febbraio il Piemonte è ritornato in zona gialla: continua il calo del contagio e della pressione ospedaliera. Dopo diverse settimane ecco finalmente sembrerebbe che il Covid stia mollando la presa. I contagi calano così come la pressione ospedaliera. Ecco perché il Piemonte è ritornato in zona gialla da lunedì 21 febbraio. L’unico responsabile consiglio da parte degli amministratori regionali è “continuiamo a vaccinarci”.

