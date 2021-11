Ema raccomanda il vaccino covid ai bambini dalla fascia di età 5-11 anni. Le prime dosi dovrebbero già essere inoculate in Italia a fine dicembre. I pediatri sono pronti ad accogliere il vaccino e iniziare la campagna vaccinale per i più piccini. “Attendiamo delle indicazioni più precise per poter iniziare, ma indicativamente dovremmo iniziare la vaccinazione a fine dicembre” sostiene Giuseppe Palena, pediatra di Settimo e referente per l’AslTo4 nonché vice segretario provinciale Fip Torino

La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco è stata convocata questa settimana, dall’1 al 3 dicembre, con all’ordine del [...]